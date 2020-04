Ronaldo, il retroscena del connazionale: “Vederlo arrabbiato è stato bello”

TORINO- Piccolo retroscena svelato da Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas Verona, riguardo Cristiano Ronaldo. Il centrocampista portoghese, ai canali ufficiali della società, ha infatti svelato la reazione del connazionale in seguito al ko della Juventus in casa dei gialloblù: “È stata una bella emozione batterlo, perchè lo conosco bene e so che non gli piace perdere. Dopo la partita abbiamo scambiato quattro chiacchiere, ma vederlo arrabbiato è stato bello”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sta circolando una nuova clamorosa voce proprio sul futuro di Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi bianconeri! >>>VAI ALLA NOTIZIA

