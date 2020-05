Ronaldo, Georgina mette in vendita la maglia per aiutare la Spagna

TORINO- Grande gesto di solidarietà da parte di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, che ha messo all’asta la maglia del fenomeno bianconero per aiutare la Spagna e i cittadini più colpiti dal Coronavirus: “Ora stiamo attraversando un momento orribile, in cui ospedali, infermieri, medici, tutto il personale sanitario e pazienti con coronavirus hanno bisogno del nostro aiuto. La Spagna soffre molto a causa della pandemia di COVID-19 ed è per questo che voglio aiutare. Mi sono preparata a mettere in vendita nell’app @LESS_APP 4 abiti molto carini e un oggetto unico e molto speciale … Una maglia della Juventus firmata da CR7! LESS_ è un’applicazione molto ECO e intelligente. È usata per vendere e comprare vestiti usati. Insieme possiamo aiutare il nostro paese e il nostro pianeta. L’importo totale della mia vendita sarà donato agli ospedali spagnoli per combattere COVID-19. È facile, scarica LESS_ nel tuo App Store, trova il mio profilo (Georginagio) e partecipa a un’asta. Grazie mille per essere parte di un progetto così importante con me”: