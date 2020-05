Ronaldo fiducioso sul ritorno in campo: ecco cosa ha raccontato ai suoi amici

TORINO- In questi giorni, dopo aver lasciato il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha fatto finalmente ritorno a Torino, dove si allenerà in isolamento per le prossime due settimane, prima di sottoporsi alle visite mediche al JMedical. Cr7 è ansioso di rimettersi gli scarpini da gioco e, come riferito da Repubblica, crede che ciò accadrà molto presto. Ai suoi amici più intimi, infatti, il fenomeno portoghese ha raccontato la sua positività in merito alla ripresa del campionato che, ovviamente, vuole vincere anche quest’anno.

