Ronaldo: “Felice di essere tornato e di aver aiutato la squadra con due gol”

TORINO- Dopo quasi tre settimane di quarantena forzata a causa del Covid, Cristiano Ronaldo è finalmente tornato in campo. Il fenomeno portoghese, contro lo Spezia, ha messo a segno una doppietta, rivelatasi fondamentale per il successo della Juventus. Cr7, che è ora a quota 5 gol in campionato in appena 3 partite giocate, ha poi festeggiato il successo sui social: “Felice di essere tornato e di aver aiutato la squadra con due gol! Ben fatto squadra! Sempre Fino Alla Fine”: