Ronaldo e co.: il programma per i rientri in Italia

TORINO- Vista la possibile ripresa degli allenamenti a partire dal prossimo 4 maggio, la Juventus sta lavorando al rientro in Italia dei propri giocatori al momento all’estero. Come riportato da Sportmediaset, tra i primi a tornare ci sarebbe Cristiano Ronaldo, che potrebbe fare il suo rientro in Italia già a partire da questo fine settimana. Toccherà poi via via a tutti gli altri, anche se la vicenda legata a Gonzalo Higuain è ancora incerta, vista la volontà dell’argentino di non lasciare il proprio paese. Una volta rientrati, i giocatori trascorreranno il periodo di quarantena all’interno del JHotel.

