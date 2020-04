Ronaldo, dietrofront dal Portogallo: non tornerà domani in Italia

TORINO- Nelle ultime ore, il quotidiano portoghese Record aveva annunciato il ritorno imminente di Cristiano Ronaldo in Italia. Cr7 sarebbe dovuto tornare domani, così da iniziare le due settimane previste di isolamento, per poi farsi trovare pronto dal primo giorno della ripresa degli allenamenti. Lo stesso quotidiano, però, in questi minuti ha smentito questa certezza, assicurando però che il numero 7 sta lavorando per fare rientro a Torino il prima possibile.

