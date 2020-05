Ronaldo di nuovo papà? I rumors dall’Inghilterra

TORINO- Il quotidiano britannico The Sun riporta curiose indiscrezioni in merito alla famiglia Ronaldo, che potrebbe nuovamente allargarsi nei prossimi mesi. Secondo i media britannici, infatti, Georgina sarebbe in attesa di una nuova bambina e, ad avvalorare questa tesi, ci sarebbe uno dei suoi ultimi post su Instagram, dove la modella realizza un palloncino con la scritta “baby girl”. Ancora non giungono conferme ufficiali, ma per Cr7 sarebbe il quinto figlio, secondo nato dalla sua relazione con la Rodriguez.

