Ronaldo, Cr7 in cerca di gol per migliorare una statistica

TORINO- A guidare l’attacco della Juventus contro la Sampdoria sarà il solito Cristiano Ronaldo che, come ricordato dal Corriere dello Sport, andrà in cerca di gol per migliorare una statistica. Nell’anno solare, in 19 incontri disputati, Cr7 ha messo a segno già 21 marcature, issandosi al primo posto in questa speciale classifica della Serie A. Andando a segno stasera, inoltre, il fenomeno portoghese sfaterebbe il tabù di non aver mai segnato alla prima giornata di campionato con la maglia bianconera.