TORINO- Dopo le quasi tre settimane passate a casa a causa del Covid, Cristiano Ronaldo è finalmente tornato in campo contro lo Spezia, facendolo alla sua maniera: con una doppietta. Cr7 è arrivato così a quota cinque gol in campionato in tre partite giocate, raggiungendo Alessandro Del Piero, David Trezeguet e Paulo Dybala, detentori di un particolare record: quello di essere andati a segno nelle prime tre giornate giocate.