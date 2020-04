TORINO- Cristiano Ronaldo è da sempre attento al proprio fisico, curato nei minimi dettagli con allenamenti giornalieri. Anche in questo periodo di quarantena forzata, che sta trascorrendo in Portogallo, Cr7 non smette di lavorare e, come si può vedere dai suoi profili social, lo fa anche con una compagnia speciale. Con papà Cristiano, infatti, oggi c’erano anche i piccoli figli avuti con Georgina, che non gli hanno però dato un attimo di tregua: