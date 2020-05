Ronaldo, allenamento in casa in attesa delle visite mediche

TORINO- Anche Cristiano Ronaldo, come da previsioni, ha fatto ritorno a Torino dopo i due mesi di quarantena passati in Portogallo. Il fenomeno portoghese dovrà passare le prossime due settimane in insolamento a casa sua, prima di potersi sottoporrere alle visite mediche di rito al JMedical e poter così riprendere gli allenamenti. Nel frattempo, come riferito da Repubblica, Cr7 potrà tenersi in forma continuando a lavorare all’interno della sua mega-villa, con a disposizione palestre, piscine e un ampio giardino.

