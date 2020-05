Ronaldo, al JTC allenamento speciale con il figlio

TORINO- Altra giornata di allenamenti per la Juventus, che al JTC ha lavorato sotto lo sguardo attento di mister Maurizio Sarri. Tra i protagonisti, come accade sempre, anche Cristiano Ronaldo, tornato ad allenarsi all’inizio di questa settimana dopo aver scontato le due settimane di isolamento casalingo. Alla Continassa, il fenomeno portoghese, ha avuto anche l’opportunità di allenarsi con suo figlio Cristiano jr., che ha provato una serie di scatti in compagnia del papà:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<