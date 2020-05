Romero: “Un’emozione incredibile dare la mano a Dybala e Ronaldo. Futuro? Qui al Genoa sto bene…”

TORINO- Cristian Romero, difensore di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta su Instagram con il club argentino “Belgrano”: “La mia storia è cambiata da quando ho stretto la mano a giocatori come Dybala e Ronaldo. Non potevo crederci. Appena arrivato in Italia Ballardini fu decisivo per la mia permanenza al Genoa, inserendomi della lista degli incedibili. Poi arrivò Juric e per una serie di circostanze feci il mio esordio proprio contro la Juve a Torino. Futuro? Ora sono al Genoa e mi trovo benissimo. Sogno di giocare in Nazionale”.

