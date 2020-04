Romero, la carta della Juve per arrivare a Chiesa

TORINO- Tra i giocatori sotto contratto con la Juventus, ma al momento in prestito presso altre società, c’è anche il giovane difensore Cristian Romero. L’argentino è ormai una colonna della difesa del Genoa, ma al termine di questa stagione farà ritorno a Torino, dove potrebbe però essere solo di passaggio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero starebbe pensando di utilizzarlo come pedina di scambio per facilitare l’arrivo dalla Fiorentina di Federico Chiesa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<