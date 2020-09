Roma-Juventus, la polemica di Dzeko con Di Bello: “Sempre così con loro…”

TORINO- Tra i più attesi in Roma-Juventus c’era sicuramente Edin Dzeko, il cui passaggio in bianconero è sfumato per il ritorno a Torino di Morata. Partita non perfetta del centravanti bosniaco, che oltre a fallire due occasioni non da lui, è apparso molto nervoso nei numerosi contrasti con i difensori avversari. Ad innervosirlo particolarmente sarebbe stato il contatto con Chiellini a metà primo tempo, in cui l’arbitro Di Bello ha fischiato un fallo contro il numero 9. Come riportato dal Corriere dello Sport, il capitano giallorosso avrebbe risposto con la frase “Sempre così con loro oh…” al direttore di gara.