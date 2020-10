Rocco Commisso: “Non abbiamo mai cercato Maurizio Sarri”

TORINO – Arrivano notizie di smentita che riguardano anche la Juventus: il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, infatti, a chiuso tutte le voci su un possibile interessamento del suo club per Maurizio Sarri. In questi giorni sembrava che l’ex allenatore bianconero fosse finito nel mirino dei toscani e che il suo possibile ingaggio fosse uno dei punti principali dal summit societario di oggi; tuttavia, l’imprenditore italo-americano ha smentito tutto all’uscita dalla riunione. Ecco le sue parole, riportate da alferdopedulla.com:

“Andiamo avanti con Beppe Iachini, non lo abbiamo mai messo in discussione: questo è l’importante. Ci sono tante notizie false, ma io ho ribadito la fiducia a Iachini. Certo, dovremo migliorare perché la squadra non ha giocato benissimo in queste partite: ma noi non abbiamo mai cercato Maurizio Sarri“.