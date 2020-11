Robert Pires: “Mbappé andrà sicuramente al Real Madrid”

TORINO – Continuano ad arrivare dall’estero nuove notizie per il calciomercato della Juventus. Infatti, Robert Pires, ex calciatore dell’Arsenal e della Nazionale Francese, ha parlato del futuro del suo connazionale Kylian Mbappé ai microfoni di AS: il numero 7 del Paris Saint Germain, nelle scorse settimane, è stato accostato ai bianconeri, ma la concorrenza per il suo cartellino è agguerrita. Ecco le parole dell’ex giocatore dei Gunners:

“Mbappè andrà sicuramente al Real Madrid, lo vedo molto bene lì. Certo, sono francese e preferirei che continuasse a giocare con il PSG in Ligue 1; però, per il bene del giocatore, deve andare in Spagna con i Blancos se vuole crescere ulteriormente nella sua carriera“. Queste le parole di Robert Pires, che allontana sempre di più Mbappé dalla Vecchia Signora: la strada del classe ’98 sembra sempre più diretta verso il Real Madrid.