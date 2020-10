TORINO- Nel suo editoriale per Betfair, l’ex campione brasiliano Rivaldo ha parlato di Douglas Costa: “Sono un fan del giocatore, ma alla Juventus per lui le cose non andavano bene. Ha bisogno di giocare con maggiore regolarità e tornare nel club che lo ha visto esprimere il miglior calcio della sua carriera è stata una buona scelta. Il Bayern Monaco potrebbe permettergli di giocare con maggior frequenza, così da tornare anche in Nazionale”.