Ripresa Serie A? Demiral punta a tornare in campo per le ultime partite

TORINO- Sono settimane decisive per il futuro del campionato di Serie A, che potrebbe riprendere nei mesi estivi per avere a disposizione così una classifica ben definita. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questo scenario favorirebbe anche la Juventus, che ritorverebbe a dispisizione Merih Demiral, ormai ai box dal 12 gennaio dopo la rottura del crociato riportata nel match vinto contro la Roma. Il centrale turco punta a tornare per le ultime giornate, prima di lottare per un posto da titolare in vista della prossima annata.

