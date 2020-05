Ripresa allenamenti, in Piemonte ancora stop

TORINO – Da domani, lunedì 4 maggio, l’Italia entrerà nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. I cittadini avranno qualche libertà in più e gli atleti potranno cominciare ad allenarsi individualmente. Se nel Lazio, in Emilia-Romagna, in Sardegna e in Campania si ricomincerà già da domani, non è chiaro quando sarà possibile riprendere le operazioni in Piemonte. Secondo quanto riportato da La Stampa, i dubbi sarebbero confermati dal fatto che la Juventus non avrebbe ancora richiamato nessuno dei calciatori che attualmente si trovano all’estero.