Rinnovo sempre più vicino per Buffon

TORINO – La carriera di Gianluigi Buffon, già leggendaria per vittorie e longevità, potrebbe continuare ancora. Negli ultimi giorni si parla con sempre maggiore insistenza di un prolungamento contrattuale del portiere, che secondo il Corriere della Sera dovrebbe rinnovare con la Juventus per un’altra stagione. Buffon potrà dunque continuare a esercitare il suo ruolo di secondo portiere e leader dello spogliatoio per un’altra annata, andando alla ricerca dell’unico titolo che manca al suo palmares: la Champions League.

