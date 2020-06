Retroscena Zaniolo, la Roma ha rifiutato la prima offerta della Juve

TORINO- Smentendo le parole del ds giallorosso Petrachi, che aveva confessato di non sentire Paratici da ormai diversi mesi, Tuttosport riporta quest’oggi un retroscena riguardante Nicolò Zaniolo. La Juventus, in questi giorni, avrebbe infatti presentato un’offerta ufficiale per strappare il giovane talento alla Roma. Proposta che, però, sarebbe stata rispedita al mittente dall’ad giallorosso Fienga. Il club bianconero, però, non molla e nelle prossime settimane potrebbe tornare all’assalto.

