TORINO- Il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus non è andato giù all’ambiente fiorentino, sentitosi tradito dalla scelta del ragazzo di passare ad un club rivale. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il tecnico viola Beppe Iachini avrebbe avuto un confronto con la squadra, scusandosi per la scelta di affidare la fascia di capitano al nuovo numero 22 bianconero in occasione del match casalingo perso con la Sampdoria.