Retroscena Higuain: era la prima scelta della Roma per l’attacco

TORINO- La stagione di Gonzalo Higuain, tra alti e bassi, non è stata pienamente soddisfacente e la Juve, visto anche il suo pesante ingaggio, starebbe pensando di cederlo. Come riportato da Il Messaggero, la scorsa estate il club bianconero era fermamente convinto di intavolare una trattativa con la Roma, che puntava sul Pipita come prima scelta per il post-Dzeko. La volontà di giocarsi le proprie chance alla corte di Sarri, però, permisero al numero 21 di rimanere a Torino. Un anno dopo, però, la situazione per l’ex Napoli non sarebbe cambiata.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<