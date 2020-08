Rescissione Sarri, il tecnico non fa sconti alla Juve

TORINO- Stando a quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la Juventus starebbe lavorando alla rescissione del contratto di Maurizio Sarri, ex tecnico bianconero. L’allenatore toscano ha ancora due anni di contratto con il club, disposto a concedergli una buonuscita in cambio della separazione definitiva. Sarri, però, non ha intenzione di fare sconti e, al momento, 20 sarebbero i milioni lordi che i campioni d’Italia dovrebbero sborsare per terminare l’accordo.

