Repubblica- Higuain, i motivi del mancato ritorno in Italia

TORINO- La Juventus si prepara a riaccogliere i propri giocatori all’estero, che hanno trascorso la quarantena nei loro paesi natali. Ancora da definire, però, la situazione Higuain, con l’attaccante restio, al momento, a tornare in Italia. Come riportato da Repubblica, il numero 21 sarebbe ancora in ansia per le condizioni della madre, ma a bloccarlo sarebbero anche questioni di campo. Il Pipita, sapendo della volontà del club di cederlo appena possibile, avrebbe esternato i propri malumori ad alcuni compagni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<