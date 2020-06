Ravanelli: “Potrei tornare al Marsiglia. Higuain farebbe comodo all’OM in ottica Champions”

TORINO- L’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli è stato intervistato ai microfoni di Le Phoceen: “Mi interesserebbe diventare il nuovo ds del Marsiglia. Non è un segreto che quella squadra e quella città mi siano rimaste nel cuore. Credo che la mia professionalità, quando sono arrivato lì da giocatore, sia stata subito apprezzata. E poi è anche il luogo dove è nato mio figlio Mattia. Possibili acquisti? Higuain potrebbe far comodo all’OM, anche in ottica Champions League. Ci sono possibilità che la Juve lo ceda e, magari, si potrebbe trattare per un prestito”.

