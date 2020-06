Ravanelli: “Lotta scudetto ancora aperta, Inter più avanti della Juventus per intensità”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli ha parlato della lotta scudetto: “I giochi non sono mai stati chiusi del tutto. L’Inter è ancora in corsa e, per quanto fatto vedere, è più avanti rispetto alla Juventus per quanto riguarda l’intensità. Credo che i nerazzurri lotteranno fino alla fine per il campionato. Conte? Un grande professionista, perfetto per fare l’allenatore. Crede nella rimonta dell’Inter, che non si vedeva così determinata da tanto tempo”.

