Ravanelli: “Le scelte di Pirlo non sempre pagano, la Juve non può giocare con due centrocampisti”

TORINO- L’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione in casa Juve: “I bianconeri stanno pagando la mancanza di preparazione. Pirlo si sta prendendo molte responsabilità, che non sempre però pagano. Basti pensare a Cuadrado spostato a sinistra o ai tanti giovani lanciati. A Crotone ho visto un giro palla lento e la squadra fisicamente lasciava a desiderare. La mia idea, poi, è che la squadra non possa giocare con due soli centrocampisti. Spero ovviamente di essere smentito”.