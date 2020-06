Raul Jimenez, si inserisce anche il Real Madrid

TORINO- L’ottima stagione fin qui vissuta da Raul Jimenez, ha attirato gli interessi dei maggiori top club europei. La Juventus, da ormai diverse settimane, punta sul centravanti messicano per rimpiazzare Gonzalo Higuain, la cui avventura a Torino sembra giunta al termine. Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, però, il Real Madrid si sarebbe prepotentemente inserito nella corsa al messicano, valutato ben 60 milioni di euro dal Wolverhampton.

