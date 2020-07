TORINO- Quello di Raul Jimenez è uno dei tanti nomi valutati dalla Juventus per il dopo-Higuain. Il centravanti messicano, messosi in luce con la maglia del Wolverhampton in questa stagione, è finito anche nel mirino del Manchester United ma, secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il suo futuro è un altro. La permanenza tra le file dei “wolves”, infatti, appare al momento lo scenario più probabile.

