Raul Jimenez: “Ogni mattina mi svegliavo in un club diverso…”

TORINO – L’attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez, grosso obiettivo di mercato della Juve in questa ultima sessione, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK, dove ha parlato anche delle voci che lo hanno voluto lontano dall’Inghilterra.

”Ero in vacanza, ogni giorno mi svegliavo con un possibile addio e accostato a club diversi. Sono stati solamente voci di mercato, sono felice di essere qui e di restarci. Devi sempre lasciare porte aperte per tutto, ma non perdere il proprio pensiero. Deve essere così per ogni sessione di mercato. Se dovessi andare via farebbe parte del gioco, siamo professionisti ed è qualcosa che fa parte della nostra vita”.