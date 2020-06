Raul Jimenez, il Manchester United sfida la Juve

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain è in bilico, con l’attaccante argentino che nei prossimi mesi potrebbe definitivamente salutare la Juve. Il club bianconero, già mossosi per rimpiazzarlo al meglio, ha puntato gli occhi su Raul Jimenez, rivelazione della Premier League con i 22 gol messi a segno con la maglia del Wolverhampton. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico The Sun, sul 29enne messicano sarebbe però forte anche il Manchester United, pronto a sfidare i campioni d’Italia.

