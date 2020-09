Ranieri: “Pochi i tre gol di scarto, non mi aspettavo una prova così opaca. Juve di Pirlo? Presto per fare paragoni con Sarri”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha parlato dopo il ko della sua Samp in casa della Juve: “Molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca. Ho visto dei campioni come quelli della Juve che entravano con fame con ogni pallone e i miei no. A livello di qualità non possiamo competere, ma a livello di sacrificio possiamo competere. Tre gol sono anche pochi per quello che ho visto. Non credo si tratti di appagamento. Sapevo che oggi saremmo stati messi sotto e per questo ho iniziato come lo scorso anno, ma in quell’occasione arrivavamo in tempo, mentre oggi ci saltavano sempre. Mi aspetto qualche rinforzo, ma ora vediamo. Pre-covid, con il pubblico, eravamo un po’ imbabolati, dopo siamo partiti forte e i miei ragazzi mi potevano ascoltare. Quest’anno come saremo? Pre o post Covid? Keita? Vedremo come usarlo, può fare diversi ruoli. Differenze nella Juve? Presto per dirlo. Pirlo punta a farti allargare e se non pressi bene puoi avere problemi. Sarri preferiva il gioco verticale ed era più contrastabile, ma è sempre aria fritta perchè lo scorso anno abbiamo perso entrambi i confronti”.