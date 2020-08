TORINO- Siamo giunti alla settimana di Juventus-Lione, gara dell’anno per la formazione bianconera, che deve rimontare lo svantaggio dell’andata per continuare a sognare il trionfo in Champions League. Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci Aaron Ramsey che, tramite un post sui propri profili social, ha voluto caricare tutto l’ambiente: “Una grande settimana davanti a noi”: