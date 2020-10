TORINO- Deludente pareggio casalingo per la Juventus, che allo Stadium non va oltre l’1-1 con il Verona. Non c’è però tempo di fermarsi a riflettere perchè mercoledì sera, i bianconeri sono attesi dal big match di Champions League con il Barcellona. Una sfida in cui non si potrà sbagliare, come indicato anche da Aaron Ramsey nel suo ultimo post sui social: “Fidati del processo. C’è una grande partita mercoledì”: