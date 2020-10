TORINO- Ennesimo problema fisico per Aaron Ramsey, con il numero 8 che ha dovuto abbandonare anzitempo il ritiro della Nazionale gallese per fare rientro a Torino. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il numero 8 potrebbe restare ai box per almeno due settimane, saltando così le gare della Juventus contro Crotone, Dinamo Kiev (esordio in Champions) ed Hellas Verona.