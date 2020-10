News Juve, tra Covid e mercato: CR7 se ne va? Ecco cosa sappiamo

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Gli ultimi sono stati certamente giorni non facili per Cristiano Ronaldo. Ovviamente la stella più luminosa della Juventus fa sempre notizia. E’ sempre al centro di indiscrezioni (anche di mercato) e cattura l’attenzione di ogni fonte di informazione, sia in Italia che all’estero. Ancor di più ora, dopo la brutta notizia della sua positività al Covid-19. Una battaglia, l’ennesima, che ci auguriamo e siamo sicuri che il fenomeno portoghese supererà alla grande. Come sempre. Ma, come detto, negli scorsi giorni sono circolate anche altre voci riguardanti CR7.

Nello specifico, particolare risonanza hanno avuto le indiscrezioni arrivate dalla Spagna secondo cui sarebbe molto probabile un addio di Cristiano Ronaldo alla Juve alla fine di questa stagione. In poche parole, una separazione che anticiperebbe di un anno la scadenza del contratto del numero 7 più forte del mondo con la Vecchia Signora. Si sono fatte addirittura le cifre della possibile cessione, con il PSG che sarebbe pronto a sborsare 50 milioni di euro per portare CR7 sotto la Torre Eiffel. Sempre secondo le voci circolate, da una parte ci sarebbe un Ronaldo alla ricerca di un’ultima grande sfida e dall’altra una Juventus che vorrebbe ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa.

Stando a quanto ci risulta però, queste sarebbero solo semplici suggestioni di mercato prive di un concreto fondamento. Almeno per il momento infatti, né Cristiano Ronaldo né la Juventus starebbero ragionando sulla soluzione di un divorzio anticipato. Semplicemente non è il momento opportuno di fare questo tipo di valutazioni, con una stagione ancora tutta da disputare. Stando a quanto riportato da TuttoJuve inoltre, l'ipotesi di addio non sarebbe assolutamente da prendere in considerazione: "La Juventus non ha la minima intenzione di separarsi dal numero sette almeno fino alla naturale scadenza del contratto nel 2022". Insomma, nessun caso CR7.