Ramsey si racconta: “Il mio idolo era Kavanagh, adoravo andare a scuola. E sui capelli che stanno crescendo…”

TORINO- Tramite il profilo ufficiale Instagram della Juventus, Aaron Ramsey ha risposto alle domande che gli sono state poste dai tifosi bianconeri: “Il mio idolo era Graham Kavanagh (ex calciatore irlandese ndr.), che guardavo sempre giocare. Adoravo andare a scuola e tra i tanti hobby che ho coltivato c’è anche il golf. Piatto italiano preferito? Le trofie al pesto. Musica? Prima delle partite, solitamente, ascolto sempre qualcosa di Avicii. Capelli? Stanno crescendo molto in questi giorni. Alla fine della quarantena vedrò come mi straanno e di conseguenza deciderò se tagliarli o meno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<