Ramsey rigenerato: il dato che incorona il gallese

TORINO- Sugli scudi nella netta vittoria di ieri della Juventus sulla Sampdoria c’è stato sicuramente Aaron Ramsey, autore di un’ottima partita. Come riportato da OptaPaolo, il numero 8 gallese ha mandato per ben 6 volte al tiro un proprio compagno, dimostrandosi sempre pimpante e nel vivo del gioco. Un dato che non ricorreve dall’ormai lontano 2014, quando in quell’occasione l’ex Arsenal mandò per 6 volte al tiro i suoi compagni contro il Leicester (6 volte anche nel 2011 contro il Wolverhampton).