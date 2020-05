Ramsey: “Premier diversa dalla Serie A, ma quando chiama la Juve…”

TORINO Aaron Ramsey è stato ospite del canale YouTube Foot Truck, a cui ha rilasciato un’intervista. Le parole del gallese andranno in onda più tardi, ma La Gazzetta dello Sport ne ha pubblicato un’anticipazione: “La Premier è molto diversa dalla Serie A, lì si gioca box to box. In Italia c’è molta più tattica. È come giocare a scacchi, ma più divertente La Juve è un grandissimo club, uno dei migliori al mondo. Io volevo uscire dalla mia confort zone, e quando ti chiama la Juve è difficile rifiutare”.