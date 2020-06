Ramsey, Mourinho spinge per averlo al Tottenham

TORINO- L’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus, dopo una sola stagione, potrebbe ssere già ai titoli di coda. Il club bianconero non sarebe infatti convinto dalla tenuta fisica del gallese, alle prese con continui acciacchi muscolari. Ecco perchè, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Mail, non sarebbe da escludere un ritorno dell’ex Arsenal in Premier League. Pronto a scommettere su di lui è Josè Mourinho, che starebbe spingendo per averlo a disposizione nel suo Tottenham.

