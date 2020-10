TORINO- La Juventus, in vista delle prossime sessioni di mercato, continua a monitorare la situazione legata ad Houssem Aouar. Il centrocampista francese è il preferito per completare il centrocampo a disposizione di mister Pirlo e, secondo Tuttosport, si potrebbe convincere il Lione a cederlo attraverso uno scambio. Il sacrificato potrebbe essere Aaron Ramsey, che con l’arrivo a Torino del classe ’98 non troverebbe spazio.