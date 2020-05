Ramsey: “Juve club enorme, difficile da rifiutare. Volevo mettermi in gioco in un nuovo campionato”

TORINO- In compagnia di Wojciech Szczesny, Aaron Ramsey ha concesso un’intervista al canale Youtube Foot Truck. Queste le dichiarazioni del gallese: “Ho parlato con Wojciech un paio di volte lo scorso anno per capire qualcosa di Torino. Lui è una parte importante della Juve, ha meritato la titolarità e speriamo la conservi ancora per lungo tempo. Scegliendo i bianconeri ha voluto mettersi alla prova con una nuova sfida, venendo ripagato da tutti i trofei vinti. Questo è un club enorme, difficile da rifiutare quando ti chiamano. Volevo uscire dalla mia comfort zone, volevo un cambiamento, imparare una nuova lingua e mettermi in gioco in un campionato diverso. Siamo forti e spero di vincere molti trofei qui. In Italia c’è più tattica, in Premier, invece, si gioca più box-to-box. Agli inizi della mia carriera ho iniziato giocando a rugby; avevo la maglia numero 10 e giocavo come mediano di apertura. A otto anni ho dovuto scegliere”.

