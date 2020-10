Ramsey: “Guardiamo avanti con fiducia. Con il Barcellona servirà una grande partita”

TORINO- Aaron Ramsey, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione attuale in casa Juventus: “Ruolo? Penso di poter tornare in difesa a dare una mano, è nelle mie caratteristiche. La squadra ora sta cercando equilibrio e, in avanti, stiamo imparando un nuovo modo di giocare rispetto allo scorso anno. Dobbiamo andare avanti guardando con fiducia, a partire già dalla gara di mercoledì in Champions. Servirà una grande partita da parte nostra, perchè il Barcellona è un avversario difficile”.