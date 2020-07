Rampulla: “Potrebbe essere l’anno buono per la Champions. Sarri? Troppe critiche ricevute”

TORINO- Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero, ha parlato della situazione in casa Juve ai microfoni di Sky Sport: “Nelle stagioni passate la Juve era tra le favorite in Champions, poi purtroppo sappiamo come è andata a finire. Quest’anno sembra in difficoltà, ma potrebbe essere la volta buona e me lo auguro da tifoso. La squadra nelle difficoltà tira fuori sempre qualcosa in più. Samp? Gara troppo importante. Sarri ha ricevuto critiche eccessive perchè ci si aspettava un gioco più spumeggiante. !uello che bisogna prendere in considerazione è anche la sua importanza nella squadra all’interno dello spogliatoio, perché confrontarsi con i campioni è diverso”.

