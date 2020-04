Rakitic, Siviglia in vantaggio sulla concorrenza

TORINO- Ancora da chiarire la situazione di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è ormai fuori dai piani tecnici del Barcellona e, durante la prossima campagna dei trasferimenti, dovrebbe lasciare il club dopo le voci degli scorsi mesi. La Juventus, anche se non lo ritiene una prima scelta, rimane sempre in corsa, ma non in prima fila. Come riportato dalla stampa iberica, infatti, è il Siviglia la squadra al momento in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del numero 4.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<