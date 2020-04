Rakitic-Juve, non è ancora finita

TORINO- La Juve, come ormai è chiaro, vuole rinforzare ulteriormente il centrocampo a disposizione di mister Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Diversi i nomi nel mirino, tra cui quello di Ivan Rakitic, che da ormai diversi mesi viene accostato al club bianconero. Come riportato da Rai Sport, il croato starebbe spingendo per vestire la maglia dei campioni d’Italia, che prendono però tempo per capire le possibilità di un ritorno di Pogba sotto la Mole.

