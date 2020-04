Rakitic, il croato messo alla porta dal Barcellona

TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Ivan Rakitic è stato messo alla porta dal Barcellona. Il centrocampista croato ha faticato a trovare spazio negli ultimi mesi e sarebbe quindi pronto ad iniziare una nuova avventura in un altro campionato. Su di lui è sempre vigile la Juventus, in cerca di rinforzi per completare un reparto che potrebbe presto subire una rivoluzione. Da ricordare che ai catalani piace sempre Federico Bernardeschi, che potrebbe essere pedina di scambio in questo caso.

