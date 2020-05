Rakitic, il Barcellona fissa il prezzo per la cessione

TORINO- Ivan Rakitic e il Barcellona, a meno di colpi di scena, si separeranno nei prossimi mesi. Il centrocampista croato, in procinto di salutare già a gennaio, vuole iniziare una nuova avventura in un club che possa garantirgli maggior minutaggio da titolare e la Juventus, così come Inter e Milan, segue interessata la situazione. Stando a quanto riferito dai media spagnoli, per la cessione del numero 4 il club catalano avrebbe fissato il prezzo del cartellino a soli 15 milioni.

